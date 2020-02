in foto: (La Presse)

Blocco del traffico a Roma per lunedì 3 febbraio. Ad annunciare il provvedimento il Campidoglio, che ha disposto il nuovo stop per domani, con l'obiettivo di limitare lo smog nella Capitale. Stavolta a restare fermi saranno i veicoli a benzina fino ad Euro 2 all'interno della Ztl Fascia Verde, mentre gli altri potranno liberamente circolare in città. Si preannuncia un lunedì nero per chi si sposta nella Capitale, con le disposizioni sulla circolazione e lo sciopero dei trasporti di 24 ore annunciato dalle sigle sindacali e che riguarderà metro, bus e tram e alcune linee ferroviarie. La misura è stata presa a seguito dei rilevamenti presso diverse centraline di Roma, dai dati raccolti è emerso infatti il superamento dei livelli di PM10. Il blocco della circolazione per la categoria di veicoli interessati sarà obbligatoriamente in vigore dalle ore 7.30 alle ore 20.30.

Smog a Roma: blocco del traffico per domani, lunedì 3 febbraio

Nello specifico, oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015, il blocco del traffico per la giornata di domani riguarderà ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 e autoveicoli Benzina Euro 2. Sono previste deroghe indicate sul portale di Roma Capitale. Inoltre, il provvedimento prevede che gli impianti termici sull’intero territorio comunale debbano essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 17 o a 18 centigradi.

Rinviato lo sciopero dei trasporti a Roma

Rinviato a data da destinarsi lo sciopero dei dipendenti Atac previsto per lunedì 3 febbraio, con metro, bus e tram a rischio per 24 ore. La mobilitazione rischiava di paralizzare completamente la città. Situazione regolare anche per i treni della ferroviaria Roma-Viterbo e per le linee degli autobus gestite da Roma Tpl.