Dal periodo di Natale a Pasqua si sono moltiplicate le mobilitazioni e gli scioperi, soprattutto in centri commerciali e grande distribuzione, contro le aperture nei giorni feriali. La scorsa Pasquetta l'agitazione ha coinvolto anche i dipendenti di Castel Romano Outlet, alle porte della capitale. Tra il personale che ha scioperato cinque commesse del marchio d'abbigliamento Silvian Heach, che si sono viste recapitare una lettera di contestazione da parte dell'azienda e sospese con effetto immediato.

Francesco Iacovone – dell'esecutivo nazionale dei Cobas – non esita a parlare di "rappresaglia" da parte dell'azienda. "Un atto gravissimo – spiega il rappresentante sindacale – è davvero evidente la volontà aziendale di ledere il diritto Costituzionale di sciopero e scoraggiare le lavoratrici nel proseguire la lotta per il diritto all’autodeterminazione del lavoro festivo":

"E per altro quella del lavoro festivo è solo una delle tante rivendicazioni di queste lavoratrici – prosegue Iacovone – che hanno lavorato, alcune per anni, senza maggiorazioni contrattuali, senza pagamento regolare degli straordinari, in condizioni di sicurezza incredibili e con un livello contrattuale inadeguato". I Cobas annunciano che si mobiliteranno in difesa delle lavoratrici sospese "perché questo mondo del lavoro all’inverso, dove chi lavora onestamente è vittima di chi lede i suoi diritti, va assolutamente capovolto".