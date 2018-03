in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale a Velletri, in provincia di Roma. Nel pomeriggio di oggi, domenica 25 marzo, due auto che viaggiavano lungo la statale Appia si sono scontrate tra loro per cause ancora da accertare. Alla guida delle due vetture c'erano una donna di 50 anni e un ragazzo di 24: la prima, che viaggiava su una Smart, ha riportato le conseguenze peggiori. La sua auto a seguito dell'urto si è infatti ribaltata e cappottata sulla strada. La 50enne è stata soccorsa dai vigili del fuoco, che l'hanno estratta dalle lamiere affidandola successivamente alle cure dei paramedici del 118. La ferita ha riportato gravi traumi: è stata trasportata in elicottero all'ospedale Umberto I, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Il ragazzo di 24 anni era invece alla guida di una Mini Cooper: anche lui è rimasto ferito in seguito allo scontro, anche se le sue condizioni sono meno gravi. Il 24enne è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Velletri. L'incidente è avvenuto in uno dei tratti più pericolosi della statale Appia, su una delle curve più pericolose della strada che collega Velletri a Genzano di Roma. La zona in cui è avvenuto lo scontro, attorno al chilometro 34, è stato chiuso per diverse ore per consentire al personale della polizia stradale di effettuare i rilievi utili a determinare la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità da parte dei due conducenti delle vetture.