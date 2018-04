in foto: Foto da Autostrada dei Parchi

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi – mercoledì 18 aprile – sull'autostrada A24. Erano circa le 10.30 quando due auto si sono scontrate tra l'uscita per Vicovaro Mandela e lo svincolo per Castel Madama, alle porte della capitale, all'altezza del chilometro 31 in direzione di Roma.

Nell'impatto una delle conducenti delle due vetture coinvolte è rimasta ferita in maniera grave. A soccorrerla un'eliambulanza atterrata sulla carreggiata chiusa. Sul luogo dell'incidente anche il personale della Strada dei Parchi e la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Mattinata di traffico sul Gra: due incidenti

Due incidenti si sono verificati questa mattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma provocando notevole disagi alla circolazione. Il primo è avvenuto sulla complanare della Roma- Fiumicino, dove si sono scontrati tre camion, il secondo all'altezza dell'uscita di Parco de Medici.