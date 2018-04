Mattinata difficile per la circolazione sul Grande Raccordo Anulare, a causa di un incidente avvenuto in carreggiata esterna, nel tratto della complanare verso l'autostrada Roma-Fiumicino. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre furgoni, che si sono scontrati per cause ancora da chiarire. Uno di questi si è ribaltato di traverso tra la corsia di marcia e quella di sorpasso. Chiuso il tratto interessato, l'incidente è avvenuto alle 6.50 e i mezzi incidentati sono stati rimossi alle 8.30. Inevitabile le ripercussioni al traffico con lunghe code.

Sul posto i soccorsi sanitari del 118 che per fortuna non si sono dovuti occupare di feriti gravi. Traffico anche in carreggiata interna sul Gra all'altezza dell'uscita 29 per Parco de' Medici. Code si sono registrate fino all'uscita 5 per la Cassia Veientana. Sul posto la Polizia Stradale e l'Anas.