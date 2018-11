Schianto sul Raccordo: muore un 24enne. Chiusa la galleria Appia, code e disagi

Chiusa per cinque ore la Galleria Appia sul Grande Raccordo Anulare a causa dello scontro tra un tir e un’auto, nel quale è deceduto il conducente della vettura coinvolta. Inevitabili code e disagi alla circolazione per tutta la mattinata. La situazione è in corso di normalizzazione.