in foto: Foto "Autostrade dei Parchi"

Un grave incidente è avvenuto attorno alle 8.00 della mattina di oggi – mercoledì 20 febbraio – al casello del tratto urbano dell'autostrada A24 di Lunghezza – Ponte di Nona. Coinvolti nello schianto un'automobile e un mezzo pesante che viaggiavano in direzione dell'ingresso per l'autostrada in direzione dell'Aquila.

Nel sinistro sono rimasti feriti di due conducenti dei mezzi coinvolti, che sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, anche un'eliambulanza che è atterrata proprio sulla carreggiata. Per estrarre i feriti dalle lamiere dei rispettivi veicoli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche la Polizia Stradale che ha permesso lo svolgimento delle operazioni di soccorso in sicurezza e gestito le inevitabili ripercussioni alla circolazione.

Schianto sulla Nomentana bis: due feriti gravi

Altri due gravi incidenti sono verificati questo mattina. Il primo su via Nomentana bis, all'altezza di Colleverde. Qui a rimanere coinvolti sono stati un furgone e una vettura e due persone sono rimaste ferite in modo grave. Trasferiti in ospedale in codice rosso da due ambulanze del 118, sul posto anche i vigili del fuoco. Un altro incidente è avvenuto a Dragona, alla periferia di Ostia, Domenico Serra dove un'auto si è ribaltata.