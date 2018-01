Un uomo di 46 anni di Roma, ha tentato di togliersi la vita questa mattina gettandosi da un cavalcavia su via Appia e precipitando per 20 metri. L'uomo, da quanto si apprende, era ricoverato in una clinica psichiatrica di Genzano, da cui è riuscito a scappare fino al ponte in località Galloro, da dove si è gettato nel vuoto. La boscaglia circostante ha impedito la caduta: il 46enne è così sopravvissuto all'impatto, anche se le sue condizioni sono critiche.

Le difficili operazioni di soccorso.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che si sono calati dal ponte e lo hanno imbracato, riportandolo sul piano stradale grazie all'ausilio di un elicottero. Un'operazione resa difficile non solo dalla logistica del punto in cui l'uomo è precipitato, ma anche dalle sue condizioni e dalla necessità di trasportarlo senza peggiorarne lo stato. Il personale sanitario del 118 ha preso in consegna l'uomo sul campo sportivo di Ariccia, e da qui lo ha trasportato all'ospedale di Albano, dove è stato ricoverato in gravissime condizioni. Sull'episodio è stato aperto un fascicolo, a indagare i carabinieri di Ariccia.