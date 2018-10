Un uomo di sessant'anni di Roma, di professione commercialista, è morto in un incidente in mare nel pomeriggio di oggi, mercoledì 31 ottobre, mentre praticava kitesurf a Santa Marinella, località sul litorale a nord di Roma. Nonostante il mare grosso il surfista aveva deciso di mettersi la muta e, montata la vela del suo kite, cavalcare le onde. Purtroppo però la violenza del mare lo ha lanciato contro gli scogli.

Secondo quanto ricostruito finora il 6oenne ha sbattuto la testa perdendo i sensi, affogando successivamente. Inutili i soccorsi del personale sanitario del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della compagna di Civitavecchia che hanno aperto un fascicolo.

Solo due giorni fa Mario Deriu, è morto in modo analogo a San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini. Anche lui appassionato di kitesurf è stato sbalzato contro gli scogli da una raffica di vento fortissimo rimanendo ucciso sul colpo.