Un grande incendio è scoppiato ieri mattina a Santa Marinella, quando intorno alle 8 un'abitazione ha preso fuoco ed è stata immediatamente avvolta dalle fiamme. L'allerta è scattata dopo pochi minuti, con i soccorritori che sono intervenuti sulla via Aurelia per spegnere il fuoco che divampava da molto tempo. Il piano terra è stato coperto in pochi istanti da una nube nera di fumo, che si è propagata anche verso gli altri appartamenti. Sono ancora da accertare le cause dell'incendio, ma al momento l'ipotesi più accreditata è quella del corto circuito. Fortunatamente il fuoco non ha investito l'intero palazzo, probabilmente perché le finestre chiuse non hanno permesso alle fiamme di propagarsi violentemente. Durante l'incendio non c'erano persone nell'edificio, motivo per cui non si sono registrati feriti, mentre ci sono ingenti danni agli arredi e agli intonaci. Nessun problema a livello strutturale.

I pompieri hanno messo in sicurezza l'area dell'incendio a Santa Marinella

Gli uomini della vicina caserma Bonifazi sono entrati nella casa, dove hanno individuato e estinto due focolai. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area per poi iniziare a ventilare i locali, impedendo alle fiamme di svilupparsi ulteriormente. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto, così come nello spaventoso incendio dello scorso ottobre che ha investito Santa Marinella. In quel caso il bilancio rischiava di essere molto grave, con le fiamme che sono partite da un terreno incolto e abbandonato vicino ad alcune case. Il fuoco ha cominciato a svilupparsi in poco tempo, con il vento che ha facilitato la sua spinta propulsiva. Il fumo ha raggiunto le abitazioni vicine e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare ore per spegnere l'incendio. In totale andarono in fumo cinque ettari di alcuni terreni dimenticati da tempo.