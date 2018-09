in foto: Vigili del fuoco in azione questa notte a Santa Marinella

Notte di paura a Santa Marinella, dove un grosso incendio si è sviluppato fra via Aurelia Vecchia e in via degli Olmi, arrivando a minacciare diverse abitazioni nella zona di Quartaccia. In fumo sono andati circa cinque ettari di terreno incolto. A lavoro per ore diverse squadre di vigili del fuoco, con l'ausilio del personale del comune, della polizia, dei carabinieri e della croce rossa, che hanno combattuto contro il tempo per fermare le lingue di fuoco prima che degenerasse.

Il forte vento ha alimentato il veloce propagarsi delle fiamme che hanno raggiunto alcuni alberi all'interno di un giardino di una villa, ma fortunatamente i pompieri sono riusciti a tenere sotto controllo prima che interessasse seriamente le abitazioni. Ancora ignote le cause dell'incendio, al momento non è escluso che si tratti di un gesto doloso. Fortunatamente non risultano esserci feriti o intossicati.