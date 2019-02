"Casamonica? Non saluto più nessuno", sdrammatizza e chiede scusa Virginia Raffaele, duramente attaccata per quella battuta pronunciata sul palco dell'Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo. L'attrice, che indossa i panni di co-conduttrice del direttore artistico Claudio Baglioni assieme a Claudio Bisio, ha utilizzato lo spazio della conferenza stampa ufficiale di presentazione della seconda serata del Festival per rispondere alle polemiche: "Non c'è Sanremo senza gaffe. La prima l'ho fatta io". Una scelta delle parole evidentemente condivisa con i vertici di Ra1, presenti all'incontro con la stampa. Spazio anche per le "scuse" di Claudio Bisio, anche lui protagonista di una gaffe, avendo salutato con la mano Andrea Bocelli. "Dopo quel momento mi sono sciolto, ho detto peggio di così non posso andare", ha dichiarato il comico.

Virginia Raffaele e il saluto ai Casamonica

Sul palco Claudio Bisio stava venendo preso in giro per la sgargiante giacca indossata nella prima parte della serata. “Dicono che la mia stilista lavora per i Casamonica”, chiosa il comico, facendo riferimento al noto gusto kitsch del clan romano di sinti italiani. Poi l'uscita di Raffaele: "Un saluto ai Casamonica". "Non preoccuparti, siamo registrati poi la tagliano", prova a venire in soccorso Bisio, ma ormai la frittata è fatta. La battuta viene notata da molti spettatori, che non hanno rinunciato a dire loro sui social network, e censurata questa mattina da Nicola Morra (M5s), presidente della commissione antimafia: "Che i Casamonica possano diventare sul palco dell'Ariston oggetto di battuta come i Cesaroni o i Rossi è una leggerezza assai grave. Son convinto che tornando indietro la conduttrice di Sanremo non ripeterebbe l'errore. La Mafia non va normalizzata. La #Mafia va asfaltata!".