Un altro week end di sangue sulle strade di Roma. Nella serata di ieri – sabato 7 luglio – in via di Torre Spaccata, periferia sud della Capitale, in un sinistro è deceduto un motociclista di 46 anni. Erano circa le 22.00 quando la moto su cui viaggiava il centauro, si è scontrata con una vettura, al volante della quale si trovava una ragazza di 21 anni. L'uomo a bordo del mezzo a due ruote è morto sul colpo: inutili i soccorsi del personale sanitario del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale he hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Nella mattina di oggi – domenica 8 luglio – un altro incidente mortale si è verificato invece in via dei Prati Fiscali, quadrante Nord-Est della città. Qui erano circa le 10.00 quando un uomo di 83 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada. Sul posto, oltre il personale sanitario, il III Gruppo della Polizia Locale. Soccorso il conducente della vettura in stato di choc.