Tutto pronto per la festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, protettori della città di Roma. Alle 10 di questa mattina, le celebrazioni nell'area della basilica di San Paolo Fuori le Mura. Mentre i romani si godono il ponte di fine giugno, insieme ai festeggiamenti, ci sono anche cambiamenti sul transito degli autobus e la chiusura di alcune strade. Oltre alle celebrazioni religiose sono in programma diversi eventi. Roma si svuota ma per chi rimane in città sono tanti gli appuntamenti da godersi come lo spettacolo di fuochi d'artificio.

Bus deviati e strade chiuse

Chiusa via Ostiense

Parte di via Ostiense resta chiusa per tre giorni e gli autobus sono deviati. "Via Ostiense – come comunica Muoversi a Roma – sarà chiusa tra viale Giustiniano Imperatore e via Giulio Rocco. A deviare saranno le linee di bus 23, 769 e 792, che transiteranno lungo l’asse via Baldelli- viale San Paolo-lungotevere San Paolo. Le notturne n2 e n3, inoltre, cambieranno strada da inizio servizio di questa sera sino a cessate esigenze di sabato 30 giugno".

Chiuso Ponte Marconi

Venerdì, oltre alle deviazioni già in corso dalle 10 di ieri, 28 giugno, per le linee 23, 769, 792, n2 e n3, per gli appuntamenti in programma durante la giornata nell'area della basilica di San Paolo, compresa una processione dalle 19,30 e lo spettacolo pirotecnico dalle 23, ci saranno possibili deviazioni o fermi a vista coinvolgeranno anche le linee 128, 170, 766 e 791. Per lo spettacolo di fuochi d'artificio, dalle 23 verrà chiuso Ponte Marconi.

Chiusa via della Conciliazione

Sempre il 29 giugno ci sarà l'udienza generale in Vaticano di Papa Francesco in occasione della solennità dei santi Pietro e Paolo. Fin da inizio giornata, chiusure di via della Conciliazione tra via Pfeiffer e via Rusticucci, di via degli Alicorni, via di Porta Angelica (angolo largo del Colonnato) e largo del Colonnato.

Festa dei Santi Pietro e Paolo: gli eventi in programma

L’evento più atteso in città per la festa patronale è la Girandola per i Santi di Roma. Dalle ore 21.30 di venerdì 29 giugno, va in scena lo spettacolo pirotecnico a ritmo di musica classica al Pincio. Alle ore 20 è in programma l’esibizione della Fanfara dei Carabinieri in Piazza del Popolo e a seguire illumineranno il cielo di Roma i fuochi d'artificio. Un altro evento tradizionale è l’infiorata di piazza San Pietro. L'evento si svolgerà dalla mattina e per tutta la giornata e coinvolgerà via della Conciliazione, piazza San Pietro e piazza Pio XII. Si tratta di un'usanza che ha 400 anni di storia e che riunisce in un'unica piazza oltre mille fiorai provenienti da tutto il mondo per l'occasione. Il papa, concede ai vescovi di Roma il pallio, una fascia in lana bianca, che simboleggia la vicinanza con le chiese del territorio. Papa Francesco, al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, ha ricordato i patroni di Roma: "Impariamo da questi apostoli del Signore la capacità di testimoniare con coraggio il Vangelo di Gesù, al di là delle proprie differenze, conservando la concordia e l'amicizia che fondano la credibilità di qualsiasi annuncio di fede".