Tentato omicidio in via degli Anamari, stradina stretta tra le mura e via dello scalo di San Lorenzo, dove un uomo è stato accoltellato alla gola la notte dello scorso 14 maggio. La vittima dell'aggressione è un tossicodipendente che aveva appena acquistato una dose di eroina da un pusher. Soccorso e ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Umberto I è riuscito a fornire comunque indicazioni determinante per individuare lo spacciatore che lo aveva ferito quasi a morte. Sono iniziate così le indagini degli agenti del commissariato San Lorenzo che hanno portato all'arresto di un cittadino di nazionalità nigeriana, che ora dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.

La dose di eroina è costata quasi la vita al suo acquirente: la coltellata del pusher ha inferto una ferita profonda, arrivando a sfiorare per pochi millimetri organi vitali. A scatenare la violenta reazione del nigeriano la pretesa del suo cliente di pagare parzialmente la dose, promettendo di portargli da lì a poco i due euro mancanti. Dalla piccola somma mancante è nata una discussione che solo per caso non è finita con un omicidio.