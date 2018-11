Caschi e bastoni, dopo aver manifestato all'Eur in occasione del centenario della vittoria italiana della Grande Guerra, un gruppo di militanti dell'organizzazione neofascista Forza Nuova, si è recata a piazzale del Verano dove hanno sfregiato il murales dedicato ai partigiani. Un blitz compiuto in pochi minuti nella serata di ieri, dopo che sabato 20 ottobre gli stessi militanti di Forza Nuova avevano tentato di manifestare nello storico quartiere popolare di Roma contro "immigrazione e stupri", dopo la morte di Desirée Mariottini. Ne era nata una giornata di manifestazioni contrapposte, con i militanti di estrema destra (poche decine) fermati a Porta Maggiore da un ingente schieramento di forze dell'ordine, e centinaia di manifestanti di sinistra a presidiare il quartiere in diversi punti.

Poco dopo che il murales è stato imbrattato con vernice bianca e un fascio littorio, un gruppo di militanti di diversi gruppi di sinistra presenti a San Lorenzo, è andato a ripristinare il dipinto murale dedicato alla Resistenza e ai partigiani. Da quanto riferito da alcuni testimoni il militanti di Forza Nuova erano muniti in diversi di caschi e bastoni, pronti allo scontro e all'aggressione di appartenenti all'opposto schieramento politico qualora se ne fosse verificata l'occasione.