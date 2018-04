È chiusa da diverse ore questa mattina la stazione della linea A della metropolitana di Roma San Giovanni. Il provvedimento si è reso necessario in via precauzionale, dopo che del fumo si è sprigionato in un locale sotterraneo, da quanto si apprende a causa di un guasto ad un gruppo elettrogeno avvenuto attorno alle 9.30. Così riferiscono i vigili del fuoco intervenuti sul posto che hanno rassicurato sulla salute di tutti i passeggeri e il personale: non ci sono persone rimaste ferite o intossicate. Atac consiglia ai viaggiatori di utilizzare le fermate di Manzoni e Re di Roma per usufruire della metro A, in attesa che il guasto venga risolto.

Bomba sulla ferrovia: interrotta Fl4

Disagi anche sulla linea ferroviaria Fl 4, che collega Roma e Velletri. Nei pressi della stazione di Ciampino è stato rinvenuto un ordigno bellico risalente alla seconda Guerra Mondiale, inesploso e potenzialmente pericoloso. Interrotta la tratta interessata, la circolazione tornerà alla normalità solo dopo la rimozione della bomba e la messa in sicurezza.