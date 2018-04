in foto: Treno in transito in una stazione della linea FL3 (Wikipedia).

Questa mattina un ordigno bellico inesploso e potenzialmente pericoloso, è stato rinvenuto sulla scarpata ferroviaria lungo i binari della linea regionale FL4 tra Roma e Velletri. La bomba, risalente alla seconda Guerra Mondiale, è stata trovata poco distante dalla stazione di Ciampino. Dalle 10.10 la circolazione risulta così interrotta per ragioni di sicurezza fra la stazione di Pavona e quella di Ciampino.

Inevitabili i disagi per i passeggeri della linea che serve principalmente pendolari che si muovono tra Roma e l'hinterland a sud della capitale. La circolazione sulla tratta interessata non riprenderà fino a quando la bomba inesplosa non sarà recuperata e rimossa, facendo così cessare ogni rischio. "La circolazione potrà riprendere solo dopo la rimozione dell'ordigno e il nulla osta dell'autorità giudiziaria", ha comunicato Rfi in una nota. Sul luogo del ritrovamento le forze dell'ordine che hanno messo in sicurezza l'area e gli artificieri che stanno valutando come intervenire.