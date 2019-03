È un'avvenimento tragico quello avvenuto stamattina nel quartiere di San Basilio, alla periferia di Roma. Una donna di 77 anni stava camminando alle 11 del mattino sul marciapiede, in via Donato Menichella, quando a un certo punto è stata investita da una macchina in corsa. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 32: secondo i primi accertamenti ci sarebbe stato uno scontro tra due veicoli, e uno dei due è finito rovinosamente sul marciapiede, andando addosso alla donna. Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: la 77enne è morta a causa della gravità delle ferite riportate. Sul posto è intervenuta, per i rilievi del caso, la Polizia locale di Roma Capitale gruppo Tiburtino. Per adesso non si conoscono precisamente le dinamiche dell'incidente, né le condizioni dei conducenti delle altre vetture: le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire con esattezza cos'è successo e per verificare eventuali responsabilità per l'accaduto.

Grave incidente sull'A1 Roma-Napoli: morto un uomo

Un altro grave incidente stradale si è verificato questa mattina sull'A1 Roma – Napoli: due autoarticolati si sono scontrati tra i Comuni di Ferentino e Frosinone, in direzione Napoli. Un impatto molto violento, che ha portato alla morte di uno dei due conducenti. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da accertare, ma sembra che uno dei due camion abbia sfondato il guardrail e tagliato la strada in orizzontale: scene di panico, con uno dei mezzi che si è anche ribaltato con tutto il carico, e che hanno terrorizzato gli automobilisti presenti sulla scena. Sono stati proprio loro a chiamare il 118 e a richiedere l'intervento di un'ambulanza: arrivati sul posto, i sanitari hanno soccorso i feriti e provato a salvare il conducente dell'autoarticolato. Il quale però è purtroppo deceduto a causa della gravità delle ferite riportate.