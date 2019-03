Incidente stradale sull'A1 Roma – Napoli dove due autoarticolati si sono scontrati nel territorio tra i Comuni di Ferentino e Frosinone, all'altezza del chilometro 623, in direzione Napoli. Nel sinistro è morta una persona. L'impatto ha visto la perdita del carico e una grande quantità di sacchi, probabilmente contenenti sabbia o terra, ha invaso la carreggiata destinata al transito dei veicoli. La immagini che immortalano il tratto di autostrada in cui è avvenuto l'incidente, fanno pensare al peggio: il mezzo ha sfondato il guardrail e tagliato in orizzontale la strada e i sacchi sparsi ovunque. Ancora da chiarire le dinamiche dell'accaduto, uno dei due autoarticolati si è ribaltato. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza in feriti e per agevolare le operazioni di rimozione del carico riversato in strada. Momenti di paura tra gli automobilisti in transito che hanno assistito alla scena e che preoccupati hanno immediatamente telefonato per chiedere l'intervento di un'ambulanza. A rispondere alla chiamata d'emergenza il personale sanitario del 118 che è intervenuto per soccorrere la vittima ma purtroppo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, provocato dalle gravi ferite e dai traumi riportati che non gli hanno purtroppo lasciato scampo.

Traffico sull'A1 Roma-Napoli

Il tratto di autostrada è stato chiuso dalle ore 10.30 alle ore 11.10 per facilitare le operazioni di soccorso e per liberare la carreggiata. Inevitabili i disagi alla circolazione con lunghe code e traffico in tilt. La strada è stata riaperta dopo circa un'ora. Su Twitter Astral Infomobiltà ha informato i viaggiatori della chiusura momentanea della tratta interessata, poi riaperta: " Tra Ferentino e Frosinone direzione Napoli si registrano quattro chilometri di coda a seguito di un incidente" si legge. Il traffico al momento scorre sulla sola corsia di sorpasso". E ha raccomandato agli automobilisti in transito sul tratto di strada coinvolto nell'incidente di prestare la massima attenzione.