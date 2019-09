Forse qualcuno trova divertente travestirsi da Samara – la bimba di The Ring con i capelli sul volto – e andare in giro a terrorizzare la gente. E in molti si sono spaventati, rischiando anche di causare poi incidenti stradali perché presi alla sprovvista mentre erano alla guida dell'auto o dello scooter. Ma stavolta Samara ha scelto il posto sbagliato per fare il suo ‘scherzone': e così il burlone di turno è stato preso a calci nel quartiere di San Basilio, dove un gruppo di giovani non ha trovato affatto spiritosa l'ultima trovata social che sta spopolando in rete. Prima le hanno chiesto di allontanarsi poi, visto che rimaneva lì impietrita senza spostarsi, l'hanno iniziata a spintonare. E alla fine, le hanno dato un calcio in faccia. Non sappiamo se dietro la maschera si nasconda un ragazzo o una ragazza: per adesso, nel dubbio, useremo il femminile visto che Samara è universalmente conosciuta come la ‘bimba di The Ring'.

La Samara Challenge arriva in Italia, in Sicilia un anziano si sente male

È da qualche giorno che la Samara Challenge è arrivata in Italia. Sicilia, Campania, Calabria e adesso anche il Lazio: questa notte, una persona travestita dal personaggio del film è stata prima avvistata in zona Tiburtina, dove ha seminato il terrore al Parco Meda, poi a San Basilio, dove non ha trovato il lieto fine alla sua bravata. La Samara Challenge è un gioco tanto semplice quanto stupido e pericoloso: consiste nel travestirsi da bambina di The Ring – che negli anni passati ha terrorizzato chiunque dopo la sua uscita nelle sale cinematografiche – e andare in giro a spaventare le persone. Lo scopo? Pubblicare poi i video sui social. Peccato che non ci sia nulla di divertente in tutto questo: in Sicilia un anziano si è sentito male, e a Napoli diverse persone hanno rischiato un incidente stradale dopo che ‘Samara' si è buttata in mezzo alla strada. Numerosi anche i casi in cui l'autore dello ‘scherzo' finisce per essere picchiato da chi vuole terrorizzare. Insomma, nulla di divertente, solo l'ennesima trovata social che lascia il tempo che trova.