"È questione di giorni. Entro ottobre guiderò personalmente la ruspa che abbatterà la villa abusiva dei Casamonica a Roma. Non vedo l'ora di raderla al suolo per restituirla alla comunità". Così durante una diretta sulla sua pagina Facebook durante una diretta il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. La ruspa continua a essere al centro della propaganda del leader della Lega, ieri all'opposizione oggi al Governo, e questa volta non sarà guidata contro campi rom o insediamenti abusivi, ma per procedere con l'abbattimento di uno dei simboli dell'azione dello Stato contro la criminalità organizzata a Roma. Un evento che il Salvini evidentemente vuole capitalizzare quanto più possibile in termini di visibilità e consenso politico.

I Casamonica, il clan di sinti italiani egemone tra la Romanina e Cinecittà alla periferia sud della Capitale, è stato colpito di recente da un'imponente operazione antimafia che ha portato in carcere 37 persone, tutte accusate a vario titolo di far parte della stessa associazione criminale di stampo mafioso. Solo qualche settimana dopo, lo scorso 21 giugno, Matteo Salvini visita la villa di via Roccabernarda confiscata ai Casamonica assieme al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che oggi rivendica il percorso che porterà all'abbattimento: "Sono felice che Salvini confermi la sua presenza alla nostra iniziativa per abbattere la villa dei Casamonica. Sui temi della legalità e sul riutilizzo dei beni confiscati ad uso sociale siamo impegnati da anni con tutti i ministri dell'Interno e ora anche con Salvini".