Domenica infernale per i passeggeri della linea ferroviaria Roma-Lido . Motivo? Poco dopo le 7.30 un cavo della corrente elettrica si è staccato nei pressi di Ostia. "Abbiamo sentito un forte boato vicino a stazione Stella Polare" ha raccontato un passeggero. Sul posto sono giunti carabinieri, polizia e vigili del fuoco. La linea è stata momentaneamente interrotta tra Acilia e Colombo e poi riattivata.

La Roma-Lido, linea ferroviaria urbana che collega la stazione la Capitale da Porta San Paolo fino alla zona sud del quartiere costiero Lido di Ostia, circa 28 km per 13 fermate, è una spina nel fianco nel già traballante sistema dei trasporti capitolini. Da anni è nella top ten del dossier Pendolaria di Legambiente, annoverata tra le peggiori linee ferroviarie d'Italia. I numeri parlano chiaro e mostrano nettamente i limiti della tratta: l'età media degli appena 23 convogli sfiora ormai i vent'anni, mentre le corse sono calate del 7,2%, scendendo a 55.332 nel 2016. Male anche il numero di utenti, sceso ormai a circa 55mila unità contro le oltre centomila che si registravano fino a qualche anno fa. Male anche la presenza delle biglietterie, presenti solo nel 21,4% dei casi, mentre nel 78,6% dei casi non vi è (oppure è saltuaria) la presenza del personale ferroviario. Da registrare anche che in ben l'85,7% dei casi i tabelloni elettronici degli orari sono guasti.