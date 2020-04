Salgono a 39 i contagiati da coronavirus all'interno dell'Università Salesiana di Roma, nel quartiere di Nuovo Salario. La notizia è stata resa pubblica dalla Asl Roma 1 dopo l'arrivo dei risultati dei tamponi effettuati su tutte le 280 persone che si trovano all'interno della struttura. 17 pazienti positivi sono stati trasferiti presso una delle strutture alberghiere allestite per la ‘gestione dei casi covid paucisintomatici o in guarigione', mentre gli altri si troverebbero ancora in isolamento all'interno dell'Università Salesiana, in una palazzina separata dalle altre. Secondo quanto riportato dalla Asl Roma 1, tutte le persone positive sono in buone condizioni di salute.

Residenti arrabbiati per la mancata comunicazione

In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, il rettore dell'università Mauro Mantovani ha dichiarato che la situazione è sotto controllo. "Ci siamo rimessi immediatamente alla direzione della Asl e quindi alle indicazioni sanitarie che ci vengono date, per esempio l'isolamento delle persone che sono risultate positive", ha spiegato Mantovani. Di diverso avviso i residenti di Nuovo Salario, che hanno lamentato la totale assenza di comunicazione del focolaio e il fatto che gli ospiti della struttura fossero liberi di uscire a piacimento. "Lì dentro ci sono quattro persone che stanno molto male, e nessuno ha dato la notizia. Io abito qui in zona, eppure sono venuto a saperlo oggi. Tutti loro uscivano quando volevano, chi in farmacia, chi a fare la spesa. Ora stanno dentro, ma chi è andato nei negozi a fare acquisti, come sta la gente con cui ha parlato? Pure quella va in giro".