in foto: Incidente in motorino – foto di repertorio (La Presse)

Grave incidente nel comune di Sabaudia, in località Sacramento. Un trattore e uno scooter con a bordo un uomo e il figlio di dodici anni si sono scontrati oggi lungo la via Litoranea. Sul posto è giunta immediatamente un'ambulanza del 118 che ha portato i due feriti in ospedale: ad avere la peggio il papà con il ragazzino, ricoverati in condizioni serie. Non è noto se siano in pericolo di vita o mano. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di Sabaudia, mentre per consentire i soccorsi e i rilievi del caso la strada è stata parzialmente chiusa al traffico, generando code e rallentamenti. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara: saranno i carabinieri, dopo i test e gli accertamenti del caso, a stabilire eventuali responsabilità per il sinistro.

Incidente sul Grande Raccordo Anulare, morto un uomo

Si tratta del secondo grave incidente avvenuto nel Lazio nella giornata di oggi. Questa mattina, sul Grande Raccordo Anulare, una macchina e uno scooter si sono scontrati all'altezza del chilometro 30, tra gli svincoli di Tiburtina e Casilina. Il conducente della moto, un uomo di cui non sono state diffuse le generalità, è morto durante il trasporto in ospedale, poco dopo essere stato soccorso. Non ce l'hanno fatta i soccorritori del 118 a salvargli la vita, le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi. Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Stradale che hanno chiuso il tratto di strada tra Tiburtina e Casilina per consentire le operazioni di soccorso ed effettuare i rilievi del caso. La strada è stata riaperta poco dopo e il traffico è tornato alla normalità.