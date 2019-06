Un negozio di prodotti alimentari è andato a fuoco ieri notte a Sabaudia, nella località Bella Farnia. L'incendio è scoppiato intorno alle 4 per motivi ancora ignoti, con le fiamme che hanno avvolto l'intero stabile, bruciando porte e pareti. Al momento non sono ancora chiare la cause scatenanti dell'incendio: per questo motivo si cerca di capire se sia di matrice dolosa o se sia dovuto a un probabile guasto all'impianto elettrico. La capienza del posto ha reso difficili le operazioni di soccorso, nonostante i vigili del fuoco siano giunti sul luogo dell'incendio in pochi secondi. Il negozio si trova al di sotto di un edificio, motivo per il quale alcuni residenti sono rimasti coinvolti dalla nube di fumo proveniente dalle fiamme. Per questo motivo una donna ha rischiato di rimanere intossicata, con i vigili del fuoco di Latina che si sono introdotti nell'appartamento per mettere in salvo la signora e gli altri residenti La donna è stata poi soccorsa dal personale sanitario, che ha effettuato le prime cure sul posto. Le fiamme sono state domate dopo qualche minuto e il negozio di alimentari è stato chiuso per motivi di sicurezza, così come sono state controllate le abitazioni dell'edificio per evitare che ci potessero essere ulteriori conseguenze dell'incendio.

Un altro stabile aveva preso fuoco qualche giorno fa a Roma

Al momento non si registrano persone ferite o intossicate, con la donna coinvolta che è stata salvata in tempo dai soccorsi dei vigili del fuoco e del personale sanitario. Soltanto qualche giorno fa a Roma era avvenuto un episodio simile, con una pizzeria-ristorante in via della Magliana che era stata interamente avvolta dalle fiamme. Fortunatamente anche in quel caso non si registrarono feriti, nonostante il grande spavento dei testimoni che hanno assistito alla scena.