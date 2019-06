Un grave incendio è divampato ieri mattina a Roma, nei pressi di zona Portuense-Villa Bonelli. Un locale, precisamente un ristorante-pizzeria vicino via della Magliana, avrebbe preso fuoco per motivi ancora in fase di accertamento. I vigili del fuoco sono giunti sul posto in pochi istanti e grazie al loro intervento le fiamme sono state domate. Oltre ai pompieri sono arrivati nei pressi del locale anche gli agenti delle forze dell'ordine, che hanno effettuato i primi rilievi strutturali e hanno aiutato a prestare soccorso alle persone coinvolte. Nonostante in quel momento ci fossero molte persone nei pressi del locale al momento non si sono registrati né feriti né intossicati, in attesa di accertamenti ulteriori da parte del personale sanitario e della Polizia di Stato. Gli uomini della Polizia di Stato stanno effettuando le prime ispezioni per capire se all'origine dell'incendio ci sia stata una motivazione di matrice dolosa o se sia tutto attribuibile a una qualche forma di negligenza.

Qualche giorno fa un incendio all'hotel Fiori di Roma

Fortunatamente, nonostante il grande spavento, al momento dell'incendio sembra che nel locale non ci fosse nessuno, visto che il bilancio attuale vede zero feriti e zero persone intossicate dalla nube di fumo. Soltanto qualche giorno fa una coppia di turisti è rimasta intossicata a causa di un episodio simile, questa volta all'hotel Fiori a via Nazionale. L'albergo era stato interamente avvolto dalle fiamme a seguito di un presunto guasto all'impianto elettrico. I vigili del fuoco anche in questo caso sono prontamente intervenuti per domare le fiamme dell'incendio, ma a differenza dell'episodio di ieri mattina qui sono rimaste coinvolte due persone, anche se non in modo grave. Gli agenti avevano messo in sicurezza la zona per effettuare i primi accertamenti sullo stato di manutenzione dell'hotel.