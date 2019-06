Qualche minuto fa sarebbe scoppiato un incendio in un hotel in via Nazionale, a Roma. Le cause di quanto accaduto, in base a quanto si apprende dal Messaggero, sono ancora in fase di accertamento, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che le fiamme siano divampate a seguito del danneggiamento del quadro elettrico dell'hotel Fiori, andato in tilt a causa di un sovraccarico che ha generato una piccola combustione. Dal punto in cui ha avuto origine l'incendio è uscito molto fumo nero, motivo per il quale il personale dell'edificio e alcuni testimoni hanno chiesto aiuto. L'attuale bilancio delle persone coinvolte vede due turisti intossicati e soccorsi dal personale sanitario, che è arrivato nei pressi dell'albergo a bordo di un'ambulanza. Tutti gli altri clienti all'interno dell'edificio sono state evacuate, con i vigili del fuoco si stanno recando sul posto per tentare di domare le fiamme. Alcuni di loro sono saliti ai piani superiori per estinguere il principio d'incendio, mentre fuori dall'hotel Fiori si sono radunati alcuni curiosi che hanno documentato la scena con i loro telefonini. Nello stabile sono presenti anche un BeB e alcuni uffici privati, ma sembra che non si siano registrati danni al loro interno.