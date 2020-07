Sabaudia, ciclista preso in pieno da una Smart: portato d’urgenza in ospedale, è grave

Brutto incidente questo pomeriggio a Sabaudia, in Corso Vittorio Emanuele III. Per cause ancora da accertare un ciclista è stato investito in pieno da una Smart ed è caduto rovinosamente a terra. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato ricoverato in gravi condizioni. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno.