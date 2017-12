Un dipendente di Poste Italiane è finito nei guai: non solo apriva i pacchi destinati a migliaia di cittadini romani per sbirciarne il contenuto ma appena trovava oggetti di valore, ed era convinto di non essere notato dai colleghi, allungava le mani e li rubava. La vicenda – riportata dal quotidiano il Messaggero – ha come protagonista un postino che ogni mattina partiva per il suo giro di consegne dal Centro di Smistamento delle Poste di Ostiense, in via Ferdinando Baldelli.

L'attività dell'uomo si era intensificata proprio con l'arrivo delle feste di Natale, quando nei pacchi si trovavano regali come smartphone, soldi, bottiglie di vino pregiato. Ora il 50enne è stato licenziato e rischio un processo con l'accusa di violazione e sottrazione di corrispondenza.

Il sospetto è che l'uomo non sia però solo un ‘ladro', ma che sia affetto da cleptomania: in un furgoncino di sua proprietà gli investigatori che lo hanno colto in flagrante hanno trovato 4000 corrispondenze mai consegnate. All'interno non solo pacchi che contenevano oggetti di qualche valore, ma anche riviste, semplici lettere e raccomandate.