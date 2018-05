Giravano tra le palazzine dei consorzi ad Ardea, comune del litorale a sud di Roma, a bordo di due auto armati di tutto punto, così sono stati denunciati tre cittadini di nazionalità romena e un indiano, assunti (a nero) per svolgere un servizio di vigilanza abusiva. Pistole ad aria compressa, mazze da baseball, coltelli e spray urticanti, una divisa raffazzonata e le macchine con su scritto "sicurezza". Questo bastava per svolgere delle ronde notturne per il quartiere alla ricerca di sospetti malintenzionati. Ora i fermati dovranno rispondere delle armi che portavano con sé quando sono stati fermati.

Il gruppo era stato messo su da un cittadino romeno che, venendo incontro alla richiesta di sicurezza nella zona da parte dei cittadini, aveva messo un istituto di vigilanza privata, senza avere però nessuna autorizzazione e senza averle neanche richieste. Questo tipo di società infatti sono sottoposte a una particolare disciplina e controllate dalle autorità. Il servizio era ovviamente offerto al di sotto dei prezzi di mercato, lavorando a nero. L'inchiesta ora dovrà appurare se i presidenti dei consorzi fossero a conoscenza che la vigilanza assunta non aveva nessuna titolarità né competenza per svolgere tale servizio, o se fossero in buona fede.