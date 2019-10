Un violento temporale si è abbattuto su Roma: sulla capitale ci sono in questo momento forti piogge e fulmini che squarciano il cielo. Cresce la preoccupazione dei residenti per le strade allagate e l'allerta vento, che potrebbe far cadere nuovamente alberi e danneggiare strutture e vetture parcheggiate. Il temporale dovrebbe protrarsi per le successive 12-18 ore: e non stiamo parlando di piogge leggere e venti deboli, ma di vere e proprie grandinate che andranno avanti per tutta la giornata. Il codice di criticità diramato dalla Protezione Civile è giallo. Chiunque si trovasse in emergenza, può fare affidamento sulle strutture comunali della Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.

Previsioni meteo prossime ore: vento e temporali tutta la giornata

Fulmini, tuoni e saette: il nubifragio a Roma sta recando nuovamente danni e disagi alle persone in strada, soprattutto agli automobilisti che in questo momento si trovano in strada bloccati nel traffico. C'è grande preoccupazione anche per le fermate della metropolitana, che a ogni temporale rischiano di allagarsi, interrompendo così il servizio pubblico. Questa mattina, inoltre, una grossa tromba d'aria è stata avvistata sul litorale laziale ad Anzio. Secondo l'avviso diramato dalla Protezione Civile sono previste "precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti la criticità è indicata con codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di allerta".