in foto: Foto Facebook Cemer– Centro Meteo per l’Etruria e Roma

Maltempo in arrivo sul Lazio e sulla città di Roma in particolare. Nella tarda mattinata di oggi, 2 ottobre, è previsto l'arrivo di un fronte perturbato che porterà temporali e piogge. In questi minuti, a testimoniare l'avanzamento della perturbazione, è stata fotografata una tromba marina al largo di Anzio, litorale sud di Roma. I temporali sono previsti a Roma a partire dalla tarda mattinata, intorno a mezzogiorno, mentre in serata è previsto un miglioramento delle condizioni meteo.

Allerta meteo, oggi previsti forti temporali

Ieri il dipartimento della Protezione civile del Lazio ha emesso un avviso di allerta meteo a partire dalla mattina di oggi e per le successive 12-18 ore sul Lazio. Sono previste "precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti la criticità è indicata con codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di allerta".

Per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 10 ottobre, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con il sole che dovrebbe essere presente da mattina a sera sulla città di Roma. In calo le temperature minime, che dovrebbero addirittura avvicinarsi ai 12 gradi, mentre saranno stazionarie le massime, intorno ai 22 gradi nelle ore più calde della giornata.