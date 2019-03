Roma, via Nomentana bloccata per incidente tra auto e scooter: ferito un vigile

Traffico bloccato su via Nomentana per in incidente stradale tra una’auto e uno scooter, ferito un vigile urbano. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 in ambulanza. Inevitabili i disagi alla circolazione, in particolare nel tratto subito dopo Porta Pia in direzione fuori Roma.