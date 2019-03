in foto: Immagine di repertorio

Chiusa per un'ora per incidente stradale e poi riaperta la Galleria della Nuova Tangenziale a Roma. Lo scontro, in cui sono rimaste coinvolte cinque auto, è avvenuto intorno all'ora di pranzo di questa mattina, mercoledì 27 marzo. Secondo le informazioni apprese i veicoli, per motivi non noti e fase d'accertamento, si sarebbero tamponati mentre percorrevano la Nuova Circonvallazione Interna, in direzione Salaria – Foro Italico. Paura in strada tra gli automobilisti in transito lungo la tratta interessata dal sinistro che hanno assistito alla scena e che si sono preoccupati per le condizioni di salute delle persone che viaggiavano all'interno delle auto. Alcuni si sono fermati per capire cosa fosse successo e subito hanno dato l'allerta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, tuttavia la galleria è stata chiusa al traffico per i rilievi di rito degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto, per questioni di sicurezza e per agevolare la rimozione dei veicoli incidentati dalla carreggiata.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, con traffico congestionato, deviazioni verso il vecchio tracciato della Tangenziale Est e lunghe code. Terminati gli accertamenti, la galleria è stata riaperta intorno alle ore 13 e la circolazione è progressivamente tornata alla normalità. Su Twitter, Luceverde Roma ha ha aggiornato gli automobilisti in tempo reale sulla viabilità, specificando che: "La galleria è stata riaperta con tutti gli accessi ed è stato riaperto anche il nodo con la A24 tratto urbano".