in foto: L’incendio oggi in via della Falcognana

Un incendio ha devastato nella mattinata di oggi – martedì 25 febbraio – il sito di un'azienda che si occupa del recupero e del riciclo della carta. L'allarme nella fabbrica di materiali, sita al civico 130 di via della Falcognana, all'estrema periferia sud della capitale. Sul posto sono giunte sette squadre dei vigili del fuoco che, con l'ausilio di diverse autobotti e di un carro schiuma, hanno circoscritto e domato l'incendio che ha coinvolto un'area di 10.000 metri quadri. Un'alta colonna di fumo nero era visibile da diversi chilometri di distanza. Oltre ai mezzi dei vigili del fuoco sono intervenute in supporto delle autobotti del Comune, dato la necessità di intervenire rapidamente per evitare che l'incendio si allargasse.

Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso ed è previsto che dureranno ancora diverse ore per spegnere del tutto i focolai su tutta l'area coinvolta. Sul posto anche il personale della Prefettura, dell'agenzia Arpa e dell'Asl di competenza, per valutare l'impatto sulla salute e la qualità dell'area a seguito del vasto incendio, sviluppatosi fortunatamente in un'area piuttosto isolata, non lontano da uno dei siti indicati come possibile nuova discarica della capitale.

Alcuni giorni fa un'altra azienda che si occupa di smaltimento e recupero carta era stata interessata da un incendio, questa volta a Pomezia. In questo caso il rogo era partito da un macchinario mentre per l'incendio di questa mattina ancora non sono chiare le origini delle fiamme. Fortunatamente non risultano esserci feriti o intossicati.