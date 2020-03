in foto: Le targhe dedicate a Rosa Luxemburg e Vittoria nenni vandalizzate a Villa Pamphilj

Vandalizzate due targhe della toponomastica dedicate alla memoria di donne illustri all'interno di Villa Pamphilj a Roma. Un atto ignobile, compiuto per mano di ignoti nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 5 marzo. A denunciare l'accaduto l'omonima associazione, che su Facebook ha pubblicato un video delle lastre di marmo spaccate, pochi giorni prima dell'8 marzo, giornata dedicata alle donne. Si tratta della targhe dedicate rispettivamente a Rosa Luxemburg e a Vittoria Nenni, due figure femminili impegnate nella politica. La prima era stata ricollocata nel parco recententemente, già presa di mira dai vandali, poi rimessa al suo posto. La seconda targa vandalizzata è dedicata a Vittoria Nenni, antifascista italiana, vittima dei campi di concentramento nazisti, figlia del leader storico del Partito Socialista Italiano Pietro Nenni. "Per onorare tutte le Donne di villa Pamphilj e per onorare tutte, ma proprio tutte, le altre… noi ci aspettiamo che anche questi vandalismi, come la violenza, le disuguaglianze e le prevaricazioni di cui sono ancora vittime, cessino. E coloro che ne sono autori, vengano finalmente individuati e obbligati a risponderne di fronte a un giudice!" si legge in un post pubblicato sulla pagina dell'associazione.

Villa Pamphilj, a inizio febbraio vandalizzata la targa di viale 8 marzo Festa della Donna

A inizio febbraio è stata distrutta un'altra targa, quella di viale 8 marzo festa della Donna, sempre all'interno di Villa Pamphilj, presa a sassate. "Il travertino si è spezzato e a terra, sparsi, numerosi frammenti, piccoli e grandi. Li abbiamo ricomposti ai piedi del palo e, nel pomeriggio, segnaleremo anche questo danno all'Ufficio Toponomastica di Roma Capitale. Ma gireremo anche queste foto alla stazione dei Carabinieri perché valutino con attenzione (anche possibili motivazioni "di genere"".