in foto: Vandalizzata la targa di viale 8 Marzo

È stata vandalizzata e distrutta la targa di viale 8 Marzo Festa della Donna a villa Pamphili. "Un gesto vergognoso che offende tutta Roma e i suoi cittadini", ha commentato su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il viale si trova proprio all'interno della villa, nei pressi del lago del Belvedere.

La notizia è stata diffusa dall'associazione per Villa Pamphili e stando a quanto si apprende, la targa sarebbe stata presa a sassate. Inizialmente si pensava che i danni fossero stati causati dal vento, ma dopo un esame più attento "ci sono balzati agli occhi quei tre piccoli crateri, dove qualcuno ha colpito, con pietre o altro strumento contundente fino a produrre la rottura della targa. Il travertino si è spezzato e a terra, sparsi, numerosi frammenti, piccoli e grandi. Li abbiamo ricomposti ai piedi del palo e, nel pomeriggio, segnaleremo anche questo danno all'Ufficio Toponomastica di Roma Capitale. Ma gireremo anche queste foto alla stazione dei Carabinieri perché valutino con attenzione (anche possibili motivazioni "di genere"". Per il momento i responsabili del gesto ancora non sono stati individuati. Non è chiaro quando si sia verificato l'episodio, ma potrebbe essere accaduto nel corso della notte di qualche giorno fa.