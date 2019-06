Tragedia sfiorata in una casa a Centocelle, nella periferia di Roma, dove un uomo di 70 anni avrebbe accoltellato questa notte la moglie per motivi ancora in fase di accertamento. La donna, una 42enne di origini nigeriane, sarebbe riuscita a sfuggire dalla morsa dell'uomo, correndo fuori dal pianerottolo per chiedere aiuto. I carabinieri della stazione Quadraro sono giunti in pochi istanti a viale della Primavera, procedendo all'arresto dell'uomo, che ora dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio. L'assalitore è stato trasportato nel carcere di Regina Coeli. Insieme agli uomini dell'Arma è giunta anche la polizia scientifica, che sta effettuando i primi rilievi per risalire alle effettive cause di quanto accaduto. In base a quanto riferito a Fanpage.it da Nunzio Carbone, comandante della Compagnia dei carabinieri di Roma Casilina, alla base di quanto accaduto "potrebbe esserci il fatto che l'uomo per anni ha accudito la moglie malata da tempo, una situazione che avrebbe potuto far crescere in lui uno stato di frustrazione". La donna è stata ricoverata all'ospedale Vannini e non si trova in gravi condizioni: le prognosi resta riservata.