Grande spavento ieri mattina nei pressi di Vigna Clara a Roma, dove è avvenuta una violenta aggressione a due passi da via di Vigna Stelluti. Un uomo avrebbe bloccato la sua ex compagna in mezzo alla strada, cercando di tagliarle la gola, ma fortunatamente la vittima è riuscita a dimenarsi spostando la testa e liberandosi dalla morsa. L'aggressore avrebbe continuato a brandire il coltello verso di lei, causandole una profonda ferita al naso. Alcune persone avrebbero assistito alla scena, andandosi a rinchiudere nei negozi presenti nelle vicinanze per ripararsi dalla furia dell'aggressore. In base alle prime indiscrezioni nessuno avrebbe aiutato la vittima a salvarsi dal tentato omicidio, con la donna di 50 anni si sarebbe salvata da sola, sfuggendo dall'ira dell'uomo di 40 anni. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine, visti i due arresti nei suoi confronti negli anni passati. La vittima è stata ricoverata al policlinico Gemelli e sarà sottoposta a 20 giorni di cure, mentre l'uomo è stato arrestato dopo una lunga fuga da Vigna Clara, con i carabinieri che gli hanno dato la caccia fino a tarda sera.

Un'altra aggressione ai danni di una donna dopo quella di qualche giorno fa

Nonostante il presunto mancato intervento di nessuna persona nelle vicinanze la donna è riuscita comunque a salvarsi e attualmente non sarebbe in pericolo di vita, nonostante la profondità delle ferite riportate. Soltanto qualche giorno fa si è registrata un'altra aggressione a Roma, sempre dovuta a motivi di coppia. Un uomo aveva minacciato per due anni la propria compagna, che si sarebbe andata a rifugiare in un'abitazione vicino alla vecchia casa. Non contento l'aggressore si sarebbe intrufolato tra le nuove mura fingendosi postino, aggredendo nuovamente la sua ex consorte. Nei suoi confronti è scattata la misura restrittiva di divieto di avvicinamento alla donna.