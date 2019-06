Il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di Parco Nicolò Blois, in via Lucio Mario Perpetuo, nel quartiere Quadraro a Roma. Secondo le informazioni apprese la vittima è un sessantaduenne che è stato trovato senza vita, abbandonato a terra. A dare l'allarme un passante, che ha notato l'uomo riverso al suolo, completamente solo e, preoccupato per le sue condizioni di salute, ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e ha segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato di soccorrere l'uomo, purtroppo senza esito. Per il sessantaduenne non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti, per i rilievi scientifici necessari al caso, i carabinieri, che indagano sul caso. Sono in corso gli accertamenti risalire all'identità dell'uomo e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento nessuna pista esclusa, tra queste c'è l'ipotesi di overdose.

Trigoria, trovato un cadavere carbonizzato

La notte tra il 3 e il 4 giugno un passante ha notato un cadavere carbonizzato in strada, vicino ai cassonetti pieni di spazzatura. Appartiene a una donna, della quale non si conoscono ancora le generalità. In rinvenimento è avvenuto il via di Trigoria a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato, che hanno svolto i rilievi scientifici e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il medico legale in sede di autopsia non è riuscito a capire le cause della morte perché il corpo si trovava in uno stato di decomposizione avanzato. Il medico legale sta provando a estrarre il Dna, per confrontarlo con quello delle persone scomparse o già schedate dalla polizia, mentre il pubblico ministero ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti.