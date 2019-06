in foto: La Presse

Dramma in strada a nella notte a Roma, dov'è stato trovato un cadavere carbonizzato. Il rinvenimento risale alle ore 23 della notte tra lunedì 3 e martedì 4 giugno. Il corpo giaceva abbandonato in via di Trigoria. Secondo le informazioni apprese pare si tratterebbe di un uomo, di cui al momento sono sconosciute le generalità in quanto il corpo era deteriorato dalle fiamme. A dare l'allarme un passante, che ha notato qualcosa di strano proprio accanto ai sacchi dell'immondizia accatastati. Subito quella che ha scorto gli è parsa la sagoma di un uomo e ha dato l'allarme, contattando le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato, che hanno accertato la presenza del corpo. I poliziotti hanno svolto i rilievi scientifici del caso e indagano sull'accaduto, cercando di ricostruire quanto successo. Dovranno risalire all'identità della persona deceduta. Non è ancora chiara la dinamica, perché quell'uomo sia morto, chi gli abbia dato fuoco, chi abbia abbandonato il suo corpo in strada. Le indagini sono in corso, tutte le ipotesi sono al vaglio e al momento non si esclude nessuna pista. Utile al lavoro degli investigatori potrebbero rivelarsi l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza poste in zona, che potrebbero aver immortalato l'accaduto.

Incendio in un'autorimessa: tre pullman e due furgoni in fiamme

Nel corso della notte i vigili del fuoco hanno svolto un altro intervento che li ha coinvolti nello spegnimento di un incendio divampato intorno alle ore 2 all'interno dell'autorimessa Terenzi, in via Demetriade, zona Tuscolana, a Roma. A bruciare, per cause non note e ancora in corso d'aggiornamento, tre pullman e due furgoni. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito né intossicato.