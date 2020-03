Il cadavere di un uomo è stato trovato vicino alla stazione La Celsa in via Flaminia a Roma. Il rinvenimento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 12 marzo. Secondo le informazioni apprese si tratta di un cittadino romeno di circa quarant'anni, probabilmente un senzatetto, di cui al momento non è stata resa nota l'identità. A trovare il corpo senza vita alcuni passanti, che lo hanno notato all'interno di un anfratto e hanno dato l'allarme, contattando il Numero Unico delle Emergenze. Ricevuta la segnalazione, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, con un ambulanza, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Presente per i rilievi la Polizia Scientifica, che ha svolto gli accertamenti necessari al caso. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Ieri trovato un cadavere in una fabbrica di mattoni

Ieri il cadavere di un sessantenne senza fissa dimora è stato rinvenuto carbonizzato all'interno di una fabbrica di mattoni in disuso a Monterotondo. Le fiamme sono divampate da una piccola stufa nella notte in via Aniene, all'incrocio con via Aldo Moro, nel territorio del Comune in provincia di Roma. Il fuoco ha danneggiato una parte del tetto che ha ceduto e sotto ai detriti i pompieri hanno fatto il drammatico rinvenimento. I vigili del fuoco infatti, una volta terminate le operazioni di spegnimento hanno svolto un sopralluogo all'interno, per verificare i danni riportati dalla struttura. Inutile l'intervento del personale sanitario del 118.