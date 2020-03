in foto: Immagine di repertorio

Incendio in una fabbrica di mattoni in disuso a Monterotondo all'interno della quale è stato rinvenuto un cadavere carbonizzato. Secondo le informazioni apprese le fiamme sono divampate nella notte di oggi, mercoledì 11 marzo in via Aniene, all'incrocio con via Aldo Moro, nel territorio del Comune in provincia di Roma. Il corpo senza vita è di un uomo sulla sessantina, di nazionalità romena, di cui non è ancora stata resa nota l'identità. Ricevuta la segnalazione, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Roma, che è arrivata sul posto con l'aiuto di un'autobotte per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area.

Il fuoco ha danneggiato una parte del tetto che ha ceduto e sotto ai detriti i pompieri hanno fatto il drammatico rinvenimento. I vigili del fuoco infatti, una volta terminate le operazioni di spegnimento hanno svolto un sopralluogo all'interno, per verificare i danni riportati dalla struttura. Pare che le fiamme siano scaturite da una piccola stufa che l'uomo, un senzatetto, utilizzava per riscaldarsi. Inutile l'intervento del personale sanitario del 118, per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri che hanno svolto gli accertamenti necessari e che hanno sequestrato la struttura. Terminate le operazioni, la salma è stata trasferita all'obitorio del Policlinico Agostino Gemelli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.