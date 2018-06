Stava attraversando i binari e non ha visto il treno arrivare. Sono queste le prime ipotesi delle forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi alla stazione della metro Piramide dopo l'investimento di ieri sera. Un uomo è stato travolto da un convoglio in transito intorno alle ore 21. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Stanno visionando le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza al momento dell'impatto e non ci sono dubbi: l'uomo stava attraversando i binari della linea b ma non si è accorto del treno che stava arrivando ed è stato travolto. A lavorare sul caso i carabinieri dell'Eur che escludono l'ipotesi che sia caduto accidentalmente o che sia stato spinto sotto il treno da qualcuno.

Uomo investito dalla metro a Piramide

L'uomo, un 36enne di origini asiatiche, è stato investito da un treno della metro alla fermata Piramide, a Roma. A dare l'allarme sono stati i tecnici della stazione e i viaggiatori che hanno assistito alla terribile scena senza poter fare nulla. Ferito a seguito dell'impatto con il convoglio, non ha mai perso conoscenza: è stato estratto dai soccorritori e trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Le sue condizioni sono molto gravi ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Nell'investimento ha riportato fratture multiple e diverse ferite su tutto il corpo ed è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Sospesa la circolazione della linea B

In attesa di conoscere l'esatta dinamica di quanto accaduto, l'episodio ha comunque comportato grossi disagi alla circolazione della linea B che è tornata regolare verso le ore 22.30. Secondo quanto riporta Atac i treni non hanno circolato tra le fermate Eur Magliana e Castro Pretorio, mentre si segnalano rallentamenti sulla linea metro B1 da Castro Pretorio a Laurentina e da Eur Magliana a Laurentina. Nelle tratte interessate dallo stop ai treni sono stati attivati collegamenti sostitutivi con autobus.