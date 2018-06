Un uomo è stato investito da un treno della metro alla fermata Piramide, a Roma. L'episodio è accaduto pochi minuti prima delle 21, ma le conseguenze si sono protratte anche per le ore successive. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un tentativo di suicidio: fatto sta che un uomo, descritto come di origini asiatiche ma che non è ancora stato identificato, è caduto sui binari della linea B poco prima che arrivasse il treno. Inevitabile l'impatto. Il ferito non ha mai perso conoscenza: è stato estratto dai soccorritori e trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Le sue condizioni sono molto gravi: nell'investimento ha riportato fratture multiple e diverse ferite su tutto il corpo ed è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione. I carabinieri dovranno accertare cosa sia accaduto, analizzando i filmati delle telecamere e ascoltando le persone che erano presenti al momento dell'investimento.

In attesa di conoscere l'esatta dinamica di quanto accaduto, l'episodio ha comunque comportato grossi disagi alla circolazione della linea B. Secondo quanto riporta Atac i treni non circolano tra le fermate Eur Magliana e Castro Pretorio, mentre si segnalano rallentamenti sulla linea metro B1 da Castro Pretorio a Laurentina e da Eur Magliana a Laurentina. nelle tratte interessate dallo stop ai treni sono stati attivati collegamenti sostitutivi con autobus.