Cibo di ogni tipo, dal pesce alla carne, passando per la frutta e la verdura. Questi sono solo alcuni dei vari prodotti che sono stati sequestrati ieri pomeriggio dalla Polizia Locale, che aveva bloccato un autocarro sospetto in zona Esquilino. Due agenti del I Gruppo "Ex Trevi" hanno intimato il conducente a fermarsi, per poter ispezionare al meglio il veicolo. Quanto trovato sopra il mezzo ha lasciato i due di stucco: oltre 100 chili di prodotti alimentari tenuti in uno stato di pessima conservazione, privi di qualunque requisito di trasporto e di ogni parametro conforme al rispetto della salute dei consumatori. Alcuni alimenti erano tenuti in buste di plastica aperte, mentre altri erano mischiati l'uno con l'altro. I due agenti non hanno potuto far altro che sequestrare la merce, infliggendo all'autista una sanzione di circa 2mila euro e allertando il personale Asl. I sanitari, una volta giunti sul posto, hanno constatato la pessima conservazione di tutto il cibo trasportato nel mezzo, confermando l'impossibilità di consumare ogni alimento, soprattutto i prodotti di provenienza ittica. Tutta la merce sequestrata sarà distrutta.

Qualche giorno fa a Ciampino un altro sequestro di cibo

Il rischio è che alcuni di questi prodotti mal conservati o addirittura scaduti possano finire negli scaffali dei nostri supermercati o dei vari minimarket della Capitale, esattamente come accaduto a Ciampino circa un mese fa, quando le forze dell'ordine hanno dovuto sequestrare centinaia di alimenti in un piccolo negozio del Comune laziale. Alcune pietanze erano prive di etichettatura, prive di ogni tracciabilità e conservate senza alcun rispetto delle norme igienico-sanitarie. Gli agenti non si sono ritrovati a sequestrare solo cibo, ma anche litri di vino e di birra tenuti in uno stato di pessima conservazione, oltre a trenta scatole di giochi pirotecnici e di fuochi d'artificio detenuti irregolarmente.