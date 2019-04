in foto: Immagine della polizia locale

Cibo e bevande scaduti vendute ai clienti prive di tracciabilità, di etichettatura e scarsa igiene del locale. La polizia locale di Ciampino a Roma ha sequestrato la merce di un minimarket di zona nel quale gli agenti hanno riscontrato gravi irregolarità. Il provvedimento è stato preso a seguito di alcuni controlli svolti sulle attività commerciale in centro e nei pressi della stazione ferroviaria di sera e di notte. Si tratta di un locale di proprietà di un uomo italiano, ma gestita da un cittadino del Bangladesh. Tra la merce sequestrata pasta, conserve di pomodoro, ketchup, succhi di frutta, bevande alcoliche e analcoliche ed altri prodotti: tutti risultati scaduti, alcuni anche dall’anno 2018. Sequestrati oltre mille litri di vino, venduto sfuso, privo di documentazione fiscale e di tracciabilità. Il minimarket vedeva alcolici a prezzi inferiori rispetto a quelli sul mercato e permetteva che venissero acquistati e consumati anche anche da minorenni all’esterno del locale. Inoltre i clienti potevano confezionare da soli il cocktail che desideravano, comprando piccole bottiglie di vodka nel minimarket e altre bevande in un locale poco distante. I controlli sono scattati anche a seguito di numerosi esposti dei residenti che avevano segnalato una situazione di disturbo della quiete notturna.

Merce sequestrata in un minimarket di Ciampino

Gli agenti hanno inoltre trovato gli alimenti conservati in condizioni di scarsa igiene, sia nei posti di conservazione che di esposizione della merce in vendita. Durante l'ispezione sono stai rivenuti oltre trenta scatole di fuochi d’artificio e giochi pirotecnici senza la necessaria documentazione che ne avrebbe consentito la vendita. Il minimarket ha ricevuto una multa di cinquemila euro e la polizia locale ha richiesto uno specifico provvedimento di chiusura dell’attività e di limitazione dell’orario di vendita non oltre le ore 20.