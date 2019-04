A Roma capita di vedere di tutto sui mezzi pubblici. Autobus super affollati, metropolitane che si rompono nell'ora di punta proprio quando si deve andare al lavoro, e adesso anche topi all'interno delle stazioni. Ma questa mattina verso le 9.50, i viaggiatori che hanno preso il 19 per piazza Cairoli, si sono trovati davanti una scena degna di nota: il pavimento del tram era letteralmente scoperchiato, lasciando in bella vista parti del mezzo che sicuramente non devono essere toccate e hanno bisogno di manutenzione. Con il risultato che sulla pavimentazione c'erano due bei buchi dai quali usciva quella che sembra la scatola di derivazione dei cavi elettrici necessari al alimentare la corrente del tram. Una cosa che non solo non dovrebbe accadere, ma che è anche molto pericolosa per le persone a bordo, che si sono trovate sotto i piedi una voragine nella quale poteva facilmente cadere qualcuno. Fortunatamente il tram in quel momento non era affollato: ma se fossa salita più gente si sarebbe presentato sicuramente un bel problema.

Deraglia treno su Metro A, chiusa Anagnina

E questa mattina anche la metro A di Roma ha subito un nuovo incidente, che fortunatamente non ha registrato feriti. Un treno di servizio è deragliato intorno alle 4 del mattino sui binari: a bordo c'era un gruppo di lavoratori addetti alla manutenzione. Nessuno si è fatto male ma, a causa dei danni causati all'infrastruttura, è stato necessario chiudere la stazione di Anagnina proprio nell'ora di punta, causando disagi al traffico e – ovviamente – ai viaggiatori. La circolazione nella tratta Cinecittà – Subaugusta – Anagnina è stata riattivata intorno alle 10 del mattino. Intanto continuano a essere ferme le stazioni del centro storico: ancora non si sa bene, infatti, quando riapriranno Spagna, Repubblica e Barberini. E questo proprio nello stesso periodo in cui il Campidoglio ha annunciato l'acquisto di nuovi autobus per implementare il servizio pubblico: che, però, soprattutto dopo i fatti di stamattina, non sembra godere di buona salute.