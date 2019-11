Tragico incidente mortale nella notte al Colosseo. Un motociclista di 40 anni ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada in via Celio Vibenna. Il centauro ha perso la vita nello schianto.

Schianto in moto al Colosseo: morto un uomo di 40 anni

È accaduto attorno alle 3 di notte di domenica 10 novembre. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per le verifiche del caso. Resta da ricostruire la dinamica dello schianto, non sembra che siano coinvolti altri veicoli. La vittima era in sella alla sua Honda e viaggiava in direzione di San Gregorio quando è uscito di strada nei pressi dell'Anfiteatro Flavio.

Grave incidente in via della Muratella: due feriti tra cui una bambina

Un altro grave incidente è avvenuto nella giornata di oggi a Roma in via della Muratella, dove tre auto si sono scontrate attorno alle 12.30. Lo schianto è stato molto violento e due persone sono rimaste ferite: si tratta di un 20enne e di una bambina di 10 anni, entrambi trasportati in ospedale (il primo al San Camillo, la piccola al Policlinico Gemelli) in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le pattuglie della municipale per ricostruire la dinamica dello schianto. Il consigliere di municipio Angelo Vastola ha denunciato la pericolosità della strada. "Tre incidenti importanti in pochi giorni determinano quanto via della Muratella sia pericolosa", ha aggiunto l'esponente del Pd, che giudica "assurdo che una via storica di periferia e di campagna, debba sopportare un peso tale".